55 горняков эвакуировали из кузбасской шахты «Байкаимская» из-за задымления

Горняки вышли из шахты самостоятельно. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Утром в среду, 3 ноября, о одном из забоев кузбасской шахты «Байкаимская» расположенной в Беловском районе Кемеровской области, было обнаружено задымление. Диспетчер немедленно сообщил о случившемся в Единую дежурно-диспетчерскую службу и объявил эвакуацию горняков, которых в тот момент под землей было 55 человек.

- Сигнал о задымлении поступил в 7.25 по местному времени (3.25 москвы), в 7.55 (3.55 мск) эвакуация была закончена. Все 55 человек, находившиеся на смене, самостоятельно вышли на поверхность, пострадавших в результате задымления нет, - сообщили «КП» в пресс-службе МЧС Кузбасса.

В настоящее время на предприятии работают несколько отделений горноспасателей, которые проводят обследование забоев.

Добыча угля на шахте приостановлена.

Добавим, что в Кузбассе последнее похожее ЧП произошло в начале 2021 года: 9 января из-за пожара на шахте «Шерегешская» были эвакуированы 188 горняков.