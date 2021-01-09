В Кемеровской области 9 января случился пожар на шахте «Шерегешская». В связи с этим эвакуировали около 200 горняков.По сообщению информированного источника в МЧС очаг возгорания находится в расположенной под землей бытовке. По последним данным на поверхность выводятся 188 шахтеров.В пресс-службе администрации Таштагольского района уточнили, что задымление произошло в то время, когда велись сварочные работы. При этом открытого огня не было, но работников эвакуировали. Дело в том, что по регламенту во время задымления горняки должны подняться на поверхность. По предварительным данным, никто из шахтеров не пострадал.В настоящее время проводится проверка. Специалистам предстоит установить точную причину возгорания. Также проводится проветривание шахты. Только после этого шахтеры смогут вернуться обратно и возобновить работу. Ситуация находится на контроле у муниципальных властей.СПРАВКА «КП»Шерегешский рудник входит в состав горнорудного филиала «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат». Добыча осуществляется подземным способом. По информации, опубликованной на официальном сайте компании, балансовые запасы Таштагольского рудника составляют более 50 миллионов тонн руды.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС семьями работают психологи: мэр Белова прокомментировал аварию на шахтеМэр Белова Алексей Курносов прокомментировал аварию на шахте «Чертинская- Коксовая», которая произошла в ночь на понедельник, 14 сентября. В настоящее время с семьями пострадавших работают психологи. (подробности)Прокуратура назвала причину обрушения на шахте в КузбассеОдин горняк погиб, еще один находится под завалами - таковы последствия обрушения на шахте «Чертинская-Коксовая». Почему оно случилось, рассказали в областной прокуратуре. (подробности)Следком: при обрушении на шахте в Кузбассе погиб проходчикПри обрушении на шахте в Кузбассе погиб проходчик - об этом сообщает следственное управление регионального Следкома. Судьба еще одного горняка неизвестна. (подробности)Стали известны имена пострадавших при обрушении на шахте в КузбассеСтали известны имена двух горняков, которые пострадали при обрушении на шахте в Кузбассе. (подробности)