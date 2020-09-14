Следком: при обрушении на шахте в Кузбассе погиб проходчик Фото: Олег ЗОЛОТО

При обрушении на шахте в Кузбассе погиб проходчик - об этом сообщает следственное управление регионального Следкома. Судьба еще одного горняка неизвестна.

Сообщение о том, что в горной выработке шахты «Чертинская-Коксовая» произошел внезапный выброс угля и газа. В тот момент под землей находились 95 человек. Четверо из них - в том самом забое, где был выброс.

- В забое находились четыре человека: двое рабочих самостоятельно вышли на поверхность, двое горняков были заблокированы. Тело 37-летнего проходчика обнаружено и поднято на поверхность, следователи приступили к его осмотру, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас горноспасатели продолжают поиск 53-летнего шахтера. Также проводится доследственная проверка, которая призвана установить обстоятельства случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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