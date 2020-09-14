Стали известны имена пострадавших при обрушении на шахте в Кузбассе Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Стали известны имена двух горняков, которые пострадали при обрушении на шахте в Кузбассе.

Внезапный выброс газа и угля произошел в забое шахты «Чертинская-Коксовая» 14 сентября, около 4.10. При обрушении, которое произошло после этого, пострадали два человека - С. Штоппель, 1967 года рождения, и Д. Подлинов, 1983 года рождения. Тело одного из них на настоящий момент уже поднято на поверхность. А вот поиски находящегося под завалом машиниста горных выемочных машин продолжаются.

Напомним, в момент обрушения под землей находились 95 человек. Большая часть из них сумела самостоятельно подняться на поверхность после обрушения. Все работы на шахте «Чертинская-Коксовая» сейчас приостановлены. Ведутся спасательные мероприятия. Для расследования обстоятельств и причин произошедшего создана комиссия.

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