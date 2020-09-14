Один человек погиб при обрушении на шахте в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 14 сентября на одной из шахт Кузбасса произошло ЧП, здесь при обрушении погиб один из шахтеров.

Чрезвычайное происшествие случилось на шахте «Чертинская-Коксовая» около 04.10. Здесь произошел внезапный выброс газа и угля. В момент обрушения под землей находились 95 человек. Самостоятельно поднялись на поверхность 87 из них. Чуть позже выяснилось, что двое работников - С. Штоппель, 1967 года рождения, и Д. Подлинов, 1983 года рождения - не выходят на связь. Один из них получил травмы, несовместимые с жизнью - его тело уже поднято на поверхность. Сейчас горноспасатели ведут поиск второго оставшегося под завалом горняка, машиниста горных выемочных машин Ведение работ в шахте приостановлено.

- Для расследования обстоятельств и причин произошедшего создана комиссия, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов и прокурор города Белово Александр Царев незамедлительно выехали на место происшествия, организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Справка КП Шахта «Чертинская-Коксовая» находится в городе Белово Кемеровской области. Строительство шахты «Чертинская 2-3» начато в 1945 году, а в 1952 была сдана в эксплуатацию шахта «Чертинская 1». В конце 50-х годов все шахты были объединены и получили общее названии. В середине 70 годов шахта стала самой глубокой в Кузбассе. В 2002 году шаха вошла в состав ОАО «Белон».