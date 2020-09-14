Прокуратура назвала причину обрушения на шахте в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Один горняк погиб, еще один находится под завалами - таковы последствия обрушения на шахте «Чертинская-Коксовая». Почему оно случилось, рассказали в областной прокуратуре.

О том, что в забое шахты произошло обрушение, стало известно в 5.45, когда поступил сигнал о ЧП. В тот момент под землей находились 95 человек.

- 14 сентября утром в забое шахты «Чертинская-Коксовая» произошел внезапный выброс газа и угля, - так рассказали в пресс-службе областной прокуратуры о причинах обрушения в шахте.

В самом забое были четыре человека. Двое из них сумели самостоятельно выйти на поверхность. Двое - оказались заблокированы. Один из работников, 37-летний проходчик, получил травмы, несовместимые с жизнью. Его тело спасатели уже подняли на поверхность. С еще одним горняком, машинистом горных выемочных машин, связи нет, его пытаются найти спасатели.

- Для расследования обстоятельств и причин произошедшего создана комиссия. В настоящее время ведение горных работ в шахте приостановлено. Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов и прокурор города Белово Александр Царев незамедлительно выехали на место происшествия, организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, - сообщает пресс-служба ведомства.

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