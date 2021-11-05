Более 200 человек эвакуируют из кузбасской шахты «Таштагольская» из-за пожара

Работы на шахте приостановлены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе 5 ноября произошел пожар в шахте «Таштагольская». Сейчас там находятся более 200 горняков, их эвакуируют. В пресс-службе МЧС России сообщили, что сообщение о происшествие поступило в 18.15. По прибытии к месту вызова установлено, что происходит возгорание на горизонте минус 350 метров.

Также добавили, что в шахте в момент происшествия было порядка 230 рабочих, на аварийном участке находились шесть человек, люди из шахты выходят. По предварительной информации, пострадавших нет.

Работы на шахте приостановлены, рассказали в компании «Евраз», которой принадлежит выработка.

- На Таштагольском руднике произошло задымление. Людей выводят на поверхность. Пострадавших нет. Прибывший наряд ВГСЧ в настоящее время приступил к ликвидации задымления. Работы на предприятии приостановлены, - сообщили в пресс-службе компании.

Возможной причиной пожара было нарушение технологического процесса, однако точные обстоятельства еще выясняются.

Напомним, что 3 ноября эвакуировали 55 горняков из кузбасской шахты «Байкаимская» из-за задымления. Происшествие обошлось без пострадавших.