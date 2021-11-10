Готовим QR-коды. Где с 15 ноября их потребуют в Кузбассе?

С 15 ноября вход во многие учреждения Кузбасса будет возможен только после предъявления QR-кода о вакцинации или болезни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузбасские власти объявили о введении QR-кодов с 15 ноября. И если раньше планировалось, что предъявлять их будет необходимо лишь в учреждениях культуры, то в среду, 10 ноября, распоряжением губернатора Кузбасса этот список был значительно расширен. И со следующего понедельника жители региона не смогут посетить рестораны, спортивные мероприятия и учреждения культуры, не имея документа о вакцинации или медотвода.

Какие организации будут работать по новым правилам?

В оперштабе перечислили организации, которые теперь будут требовать QR-коды. Это:

— организации культуры (театры, кинотеатры, кинозалы, концертные, цирковые и иные культурно-досуговые организации, библиотеки, музеи), иные организации, где проводят концерты, спектакли, киносеансы, конференции, выставки и другие развлекательные и культурно-досуговые мероприятия;

— объекты спорта, включая бассейны, фитнес-центры, ФОКи и спортзалы;

— организации общепита, детские игровые комнаты и развлекательные центры, торговые центры, торгово-развлекательные центры, торговые комплексы и торгово-развлекательные комплексы с развлекательно-досуговой инфраструктурой (кафе, бары, кинозалы, игровые комнаты и залы);

— салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны;

— гостиницы, туристические базы и иные коллективные объекты размещения.

Какие документы нужны для посещения массовых мероприятий и закрытых помещений?

Кузбассовцам нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или факт перенесения данного заболевания. QR-код автоматически генерируется на портале Госуслуг после двух прививок и после болезни (если вы обращались к врачам). В оперштабе рассказали, что предъявить QR-код можно как в бумажном, так и в электронном виде, изображение должно считываться сканирующим устройством.

Кроме того, вместо QR-кода можно будет носить с собой сертификат о прививке (для отдельной категории граждан), справки (медицинского заключения) о медотводе от вакцинации, а также отрицательный результат ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов.

Всех кузбассовцам также нужно будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Новые меры не распространяются на граждан младше 18 лет.

Почему ужесточили ограничительные меры?

Ужесточение ограничительных мер произошло в Кузбассе в следствии ухудшения ситуации с коронавирусом. 1 ноября ежесуточное количество заболевших впервые превысило 300 человек, и c тех пор показатели заболеваемости почти ежедневно ползут вверх. По данным на 10 ноября, в регионе вновь был побит антирекорд - за сутки зарегистрировано 340 новых случаев COVID-19.

По словам заместителя председателя правительства Кузбасса Алексея Цигельника, после праздников в регионе выросло число обращений в поликлиники, а также возросло количество вызовов скорой и госпитализации в стационар. На данный момент в Кузбассе развернуто 4000 коек, занято 3215 из них. Резерв коек имеется, система здравоохранения готова к работе, однако, чтобы не доводить ситуацию до локдауна, власти приняли решение о введении локальных ограничений.

- Выход найден давно. Это, по сути дела, создание возможности посещать общественные места, закрытые помещения, прежде всего, тем людям, которые защищены. Мы здесь не первооткрыватели, я бы сказал, идём в хвосте этой колонны. Все время мы прилагали усилия для того, чтобы сделать это в последнюю очередь. И, к сожалению, сегодня последствием того, что люди не вакцинируются, является сохраняющие высокие заболеваемость и смертность. Этот шаг оттягивался до последнего момента. Мы полагаем, что дальше невозможно, - объяснил введение QR-кодов Алексей Цигельник.