В Кузбассе ввели QR-коды для посещения общественных мест и массовых мероприятий

Фото: пресс-служба АПК.

С 15 ноября в Кузбассе вводят QR-коды для посещения массовых мероприятий и ряда закрытых помещений. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Это связано с обострившейся ситуацией с коронавирусом. По словам заместителя председателя правительства Кузбасса Алексея Цигельника, после праздников возросло число обращений в поликлиники, вызовов скорой и госпитализации в стационар.

- За сутки количество свободных коек сократилось на 90, развернуто 4000 коек, занято 3215. У нас есть резерв коек, система здравоохранения готова к работе, однако, чтобы не доводить ситуацию до локдауна, лучше своевременно ввести локальные ограничения. Это общефедеральная система, QR-коды ввели уже почти все регионы России. Важно помнить, что вакцинация в десятки раз сокращает риски тяжелого протекания заболевания, — сказал заместитель председателя правительства Кузбасса.

Кузбассовцам нужно будет предъявить QR-коды при посещении организаций культуры (театры, кинотеатры, библиотеки, музеи), спорта, включая бассейны, фитнес-центры, общественного питания и торговли с развлекательно-досуговой инфраструктурой. Также в этот список попали салоны красоты, СПА, парикмахерские, массажные салоны, солярии, бани, сауны, гостиницы, туристические базы.

Уточняется, что необходимо будет предъявить QR-код, подтверждающий прохождение курса вакцинации от COVID-19 или факт перенесения данного заболевания, сертификат о прививке для отдельной категории граждан, справки (медицинского заключения) о медотводе от вакцинации либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часов. При себе нужно будет также иметь документ, удостоверяющий личность.

Новые требования не распространяются на детей и подростков, подчеркнули в пресс-службе.