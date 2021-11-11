На открытии сезона в Шерегеше хотят установить новый рекорд России

Новый сезон в Шерегеше будет юбилейным - уже 40-м по счету. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В Шерегеше 13 и 14 ноября пройдет открытие горнолыжного сезона. Программа мероприятия по традиции очень насыщена (она запланирована на три дня с 12 по 14 ноября). Тем более что сезон этот будет по-своему юбилейным: 40 лет назад на горе Зеленой были проведены первые крупные соревнования, что и дало старт развитию курорта.

Спуск в ретрокостюмах и массовые танцы

Ко дню рождения в Шерегеше планируют установить рекорд России на самый массовый танец в горнолыжной экипировке. Участники станцуют под неофициальный гимн курорта «Шерегеш — это любовь», который исполнит дуэт из Питера NR JAZZ. Также в день открытия пройдут спуск в ретрокостюмах, традиционный шаманский обряд призыва духов, гастрофестиваль, розыгрыши призов и другие развлекательные мероприятия. В рамках музыкальной программы на сцену выйдут кемеровская кавер-группа «Мы Русские», новосибирский DJ и Го-, а хедлайнерами фестиваля станет популярная российская группа «Дискотека Авария». После их концерта в Шерегеше прогремит праздничный салют.

Кроме того, в рамках открытия сезона запланирована большая деловая часть. По словам главы Таштагольского района Владимира Макуты, на праздник приедут все инвесторы, власти Кузбасса, в том числе губернатор области Сергей Цивилев и его заместители, курирующие это направление, и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Они обсудят проекты по развитию Шерегеша до 2032 года.

На курорт запустят электричку и чартерный рейс

Традиционно в зимний период начнет курсировать туристический поезд «Шерегеш-экспресс». В 6.03 он отправляется из Прокопьевска, в 7.03 проходит через Новокузнецк и далее следует до станции Чугунаш (в пути - 3,5 часа). В первый раз электричка доставит туристов на курорт в день открытия сезона - 13 ноября. В обратном направлении «Шерегеш-экспресс» поедет со станции Чугунаш в 18.03, прибудет в Новокузнецк в 21.00, в Прокопьевск - в 22.10.

В этот же день в Шерегеш прибудут первые туристы по чартерной программе, которую запустил оператор TUI Россия для райдеров из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов европейской части России. Первый рейс вылетит из столицы страны поздним вечером в пятницу 12 ноября, и уже утром 13 ноября туристы окажутся в аэропорту в Новокузнецке. Полеты будут выполняться еженедельно (по субботам) из «Домодедово» на самолетах «Уральских авиалиний».

Уик-энд с минимумом ограничений

Несмотря на ужесточение ограничительных мер в связи с коронавирусом в Кузбассе, власти все-таки разрешили проведение массовых мероприятий в Шерешеге с 12 по 14 ноября. В распоряжении правительства уточняется, что на горнолыжном курорте должны соблюдаться противоэпидемические требования, установленные Роспотребнадзором и Главным государственным санитарным врачом по Кемеровской области. То есть, гости и персонал курорта должны носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию. Также количество участников фестиваля не должно превышать 500 человек одновременно. Однако кто и как будет следить за численностью отдыхающих во время массовых мероприятий, не уточняется. Возможно потому, что власти понимают, что в разгар веселья это может оказаться непосильной задачей.

Однако с 15 ноября в Кузбассе вводятся QR-коды. И со следующего понедельника туристы не смогут посетить без документа о вакцинации, перенесенной болезни или медотвода рестораны, кафе, фитнес-центры, бани и сауны. Также, согласно решению оперштаба, в этот список включены гостиницы, туристические базы и иные коллективные объекты размещения.