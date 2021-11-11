В Кузбасс пришли снегопады с дождями

Активная циклоническая деятельность над регионом приводит к постоянной смене атмосферных фронтов, что и привело к таким сюрпризам погоды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни Кузбасс ждут скачки температуры и осадки в виде мокрого снега, а порой и с дождем. Причина непогоды: обширный циклонический вихрь, который установился над Кемеровской областью и соседними с ней регионами. Из-за активной циклонической деятельности над регионом проходят разделы атмосферных фронтов. Причем в самом регионе воздушная масса в основном теплая. Это и приводит к таким сюрпризам, как мокрый снег, метели, и, как следствие, гололед на дорогах, особенно на загородных трассах.

Так согласно прогнозу синоптиков Кемеровского гидрометцентра, днем в пятницу, 12 ноября, температура воздуха поднимется до +6 градусов, при этом порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду. Также ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, а в районах области - гололедные явления. Такая же погода сохранится на выходных: ночью от -1…-6 градусов, днем - до +5. Останется и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, и мокрый снег. В понедельник, 15 ноября, ветер еще усилится - до 20 метров в секунду, при этом днем будет тепло, до +3 градусов.

Напомним, ранее в связи с ухудшением погоды сотрудники ГИБДД призвали жителей области к осторожности на дорогах.

- Сотрудники госавтоинспекции Кузбасса призывают участников движения быть внимательнее и осторожнее, неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.