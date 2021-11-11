В ГИБДД предупредили жителей Кузбасса об ухудшении погоды

Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни в Кузбассе будет идти мокрый снег, ожидается гололед. В связи с ухудшением погоды сотрудники ГИБДД призвали жителей области к осторожности на дорогах.

- Сотрудники госавтоинспекции Кузбасса призывают участников движения быть внимательнее и осторожнее, неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения, - сказано в сообщении.

Водителям рекомендовали выбирать скорость и дистанцию до других автомобилей с учетом погодных условий, а также избегать резких маневров - из-за них машину может занести. В ведомстве напомнили, что на скользкой и заснеженной дороге снижается сцепление колес с покрытием проезжей части.

Пешеходы должны переходить дорогу, соблюдая Правила дорожного движения. При этом перед тем, как вступить на пешеходный переход, нужно убедиться, что машины остановились и пропускают вас. Вечером и ночью, чтобы быть заметнее для водителей, следует использовать световозвращающие элементы.