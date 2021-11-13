На открытии сезона в Шерегеше шорские духи благословили туристов и пообещали снег трассам

Специальный обряд благопожелания провел один из сильнейших шаманов Горной Шории. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

В субботу, 13 ноября, в Шерегеше - одном из самым популярных горнолыжных курортов России состоялось торжественное открытие зимнего сезона.

После приветственных речей официальных лиц, в том числе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, на горе Зеленая был проведен специальный шаманский обряд благопожелания по традициям проживающего здесь коренного народа - шорцев.

Глава Таштагольского района Владимир Макута, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова торжественно открыли сезон. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Один из сильнейших шаманов Горной Шории попросил благословения у местных духов леса, воды и огня комфортного отдыха для туристов на всех горнолыжных трассах курорта. Во время камлания духов угостили хлебом, мясом и сладостями. В церемонии кормления приняли участие и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев с почетной гостьей - Зариной Догузовой. И похоже угощение духам понравилось: прямо во время церемонии открытия и последующего концерта на курорте повалил снег. Что весьма своевременно: на сегодняшний день в Шерегеше небольшая высота снежного покрова и катание может оказаться не очень комфортным.

К слову, традиция просить благословения духов перед началом сезона существует много лет и почти всегда у Шерегеша нет проблем со снегом.

Также шаман с помощниками попросил духов охранять горнолыжный курорт и его гостей от бед и напастей. Это обращение местные духи тоже восприняли благосклонно, но велели всем вести себя осторожно, и соблюдать меры предосторожности, ведь вирус рядом.

Напомним, ранее власти Кузбасса объявили о том, что перенесли введение QR-кодов на территории Шерегеша, в частности при заселении в гостиницы и посещении ресторанов, до 20 января 2022 года.

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