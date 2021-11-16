285 горняков эвакуируют из кузбасской шахты «Алардинская» из-за задымления

285 горняков эвакуируют из кузбасской шахты из-за задымления Фото: Константин НАГОВИЦЫН

На шахте «Алардинская», расположенной близ города Калтан Кемеровской области, проводится эвакуация горняков. Причина – обнаруженное задымление в горных выработках.

- Сигнал о задымлении поступил в 10.41 по местному времени (6.41 мск), под землей в это время находились 285 человек, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. Объявлена эвакуация, в настоящее время шахтеры выводятся на поверхность. По предварительным данным, пострадавших среди них нет.

На место происшествия выехали шесть отделений ВГСО, в настоящий момент горноспасатели только прибыли на шахту, поэтому информации, что могло стать причиной задымления, пока нет.

Добавим, что шахта «Алардинская» добывает ценный коксующийся уголь, который поставляется на металлургические заводы России и Украины.

Напомним, несколько дней назад задымление в горных выработках стало причиной вывода на поверхность горняков на шахте «Байкаимская». Тогда были эвакуированы 55 человек. Происшествие также обошлось без пострадавших.

Добавим, что на самой «Алардинской» подобное происшествие последний раз было зафиксировано в конце 2015 года. 19 декабря в 8.00 по местному времени (в 04:00 мск) спасателям поступило сообщение о том, что в шахте произошло задымление на конвейерной ленте. Тогда горняки - 235 человек - тоже вышли на поверхность самостоятельно, а на ликвидацию происшествия был отправлен 81 сотрудник МЧС Кузбасса и очаг задымления был устранен.