Список пострадавших во время пожара в шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября 2021 года

Опубликован пофамильный список
Сегодня утром на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошло задымление, причиной которого стало возгорание угольной пыли. Также не исключают случившегося взрыва в вентиляционном штреке, впоследствии которого разгорелся пожар. На момент происшествия под землей находилось 285 человек, в месте возгорания - 115 человек. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас поисково-спасательные операции на шахте приостановлены.
Появился список пострадавших во время пожара на шахте «Листвяжная» в Беловском районе. Стало известно, что погибших - уже девять, а также известна личность одного из них. Позже сообщили уже об 11 погибших. Следком сообщает, что причиной смерти стало отравление дымом. Судьба 37 человек еще неизвестна - скорее всего, они по-прежнему находятся в шахте. Общее количество пострадавших на данный момент - 45, среди них в тяжелом состоянии - четверо. Однако опубликованный пофамильный список сообщает о 33 шахтерах, которые сейчас находятся в больнице:
• Дмитрий Кузнецов (тяжелое состояние)
• Рустам Чебельков (тяжелое состояние);
• Андрей Луков (тяжелое состояние);
• Алексей Терентьев;
• Алексей Мухарев;
• Сергей Голубин;
• Сергей Карпенко;
• Алексей Сотников;
• Алексей Уфимцев;
• Валерий Золотарев;
• Виктор Нехорошев;
• Денис Васильев;
• Александр Коробейников;
• Андрей Луков;
• Николай Яковлев;
• Алексей Фомкин;
• Владимир Борисов;
• Сергей Мокрушин;
• Андрей Плещев;
• Николай Баев;
• Иван Волынец;
• Виктор Ляхов;
• Иван Ляхов;
• Александр Бутенков;
• Андрей Заев;
• Владимир Липин;
• Иван Волынец;
• Сергей Паульс;
• Александр Шампуров;
• Дмитрий Игнатьев;
• Роман Ильюшин;
• Анатолий Заварзин;
• Андрей Худяков