Список пострадавших во время пожара в шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября 2021 года

Опубликован пофамильный список

Сегодня утром на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошло задымление, причиной которого стало возгорание угольной пыли. Также не исключают случившегося взрыва в вентиляционном штреке, впоследствии которого разгорелся пожар. На момент происшествия под землей находилось 285 человек, в месте возгорания - 115 человек. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас поисково-спасательные операции на шахте приостановлены.

Появился список пострадавших во время пожара на шахте «Листвяжная» в Беловском районе. Стало известно, что погибших - уже девять, а также известна личность одного из них. Позже сообщили уже об 11 погибших. Следком сообщает, что причиной смерти стало отравление дымом. Судьба 37 человек еще неизвестна - скорее всего, они по-прежнему находятся в шахте. Общее количество пострадавших на данный момент - 45, среди них в тяжелом состоянии - четверо. Однако опубликованный пофамильный список сообщает о 33 шахтерах, которые сейчас находятся в больнице:

• Дмитрий Кузнецов (тяжелое состояние)

• Рустам Чебельков (тяжелое состояние);

• Андрей Луков (тяжелое состояние);

• Алексей Терентьев;

• Алексей Мухарев;

• Сергей Голубин;

• Сергей Карпенко;

• Алексей Сотников;

• Алексей Уфимцев;

• Валерий Золотарев;

• Виктор Нехорошев;

• Денис Васильев;

• Александр Коробейников;

• Андрей Луков;

• Николай Яковлев;

• Алексей Фомкин;

• Владимир Борисов;

• Сергей Мокрушин;

• Андрей Плещев;

• Николай Баев;

• Иван Волынец;

• Виктор Ляхов;

• Иван Ляхов;

• Александр Бутенков;

• Андрей Заев;

• Владимир Липин;

• Иван Волынец;

• Сергей Паульс;

• Александр Шампуров;

• Дмитрий Игнатьев;

• Роман Ильюшин;

• Анатолий Заварзин;

• Андрей Худяков