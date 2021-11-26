Родственники рыдали, прижимая к себе вещи погибших. Что сегодня происходит на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Фото: Вячеслав СВЕТЛИЧНЫЙ.

На подъезде к шахте «Листвяжной» о случившейся аварии ничто не говорит: вокруг лежит нетронутым белый снег, стоит умиротворяющая тишина и только дым от котельной, который стелется над землей горизонтально, вернее его запах, заставляет вспомнить о произошедшем пожаре и гибели людей.

На подъезде к шахте - умиротворяющая картина. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

У самой шахты картинка резко меняется. Ощущение тревоги прямо висит в воздухе. Возможно из-за обилия спецмашин: полиции, включая зарешеченного «воронка», Росгвардии, одних пожарных автомобилей стоит не меньше пяти. Недалеко от проходной – три больших палатки: две с символикой МЧС, третья – в цветах российского флага - это пункт первичного приема всех прибывающих. В палатках тепло – их греют тепловые пушки, здесь же можно найти горячий чай, и радушие. Студенты кемеровского политеха – волонтеры всероссийского студенческого корпуса спасателей – встречают гостей.

Накануне волонтеры оказывали помощь родным горняков. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

- Сегодня тут только журналисты, а вчера приходилось оказывать помощь родным. Одна девушка чуть в обморок не упала, - делится волонтер и вздыхает. - Жалко людей…

Сегодня все родные внутри здания АБК шахты, по словам волонтеров – в столовой. Журналистов туда не пускают. Вход на шахту охраняет не ЧОП, и даже не простые полицейские, а бойцы отряда спецназа МВД «Гром».

Студенты-волонтеры встречают всех прибывающих. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Громко вслух замечаю, что шахту охраняют очень серьезные люди. И неожиданно получаю ответ.

- Нас сюда отправили, чтобы избежать всяких эксцессов. Ну, которые после «Зимней вишни» были, - пояснил полицейский, видно заскучавший на своем посту. И хотя обошлось без эксцессов, спецназовцы определенно пригодились, иначе журналисты наверняка бы прорвались внутрь. А так четыре группы телерепортеров бесцельно слоняются вокруг палаточного городка, записывая то один, то другой ракурс, остальные коллеги сидят в палатках, греются.

Возле "Листвяжной" полно спецмашин, одних пожарных автомобилей - не менее пяти. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Но вот хлопает дверь АБК и оттуда начинают выходить люди: кучками: по два, три, пять человек. Все с заплаканными лицами. Многие судорожно прижимают к себе вещи: обувь, брюки, свитера. Родным выдали вещи тех, кто остался в шахте. От этой картины перехватывает дыхание, и даже у меня, корреспондента, немало видевшего, наворачиваются слезы.

Пока прихожу в себя, все расходятся. Успеваю поймать двух последних женщин:

- Ну что там?

- Да ничего. Были в столовой... нам ничего не говорят, они там сами ничего не знают, - с какой-то растерянностью в голосе, и очень устало отвечает одна из женщин и отворачивается от меня, съеживаясь и, как будто, уменьшаясь в размерах. Уважая их горе, оставляю их в покое.

Родные горняков прячутся от внимания корреспондентов. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Еще через некоторое время один из телеоператоров радостно вскрикивает - «Живого нашли!» .

- Что? Кто? Где? – подрываемся с места все толпой. И буквально спустя пару минут к палаткам выходят врио МЧС России Александр Чуприян, начальник МЧС Кузбасса Алексей Шульгин, и начальник Кемеровского ВГСЧ Юрий Ше и убернатор Кузбасса Сергей Цивилев

Они подтверждают, что найден живым один из шести спасателей, которые вчера спустились в шахту и не вернулись. Их уже признали погибшими. И вдруг такое небывалое событие. .

- Выживший – Александр Анатольевич Заковряшин, это наш медик. Я по другому это расценить не могу, кроме как какое-то чудо, но все же это чудо делают наши люди, - говорит Чуприян.

- Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Но сейчас его доставят на реанимобиле в центр охраны здоровья шахтеров, где его уже ждут и обследуют и только после этого мы сможем окончательно вернуться к диагнозам, - добавляет Сергей Цивилев.

О чудесном спасении вышли рассказать все первые лица оперативного штаба. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Первые лица вновь скрываются в здании АБК. А через несколько минут из ворот шахты выезжает целая кавалькада машин, среди них машина ДПС и тот самый реанимобиль. Выжившего повезли в самую лучшую больницу Кузбасса. И за него теперь можно не бояться.

Но вот судьба еще трех с половиной десятков шахтеров остается неясной. Их всех уже признали погибшими. Хочется верить в чудо и для них, но надежда тает с каждым часом.