«Находится в реанимации»: врач рассказал о состоянии выжившего на шахте «Листвяжная»

Фото: Вячеслав СВЕТЛИЧНЫЙ

Состояние выжившего в шахте «Листвяжной» горноспасателя Александра Заковряшина оценивается как тяжелое, он находится в реанимации. Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинской части Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.

Александра Заковряшина доставили в Ленинск-Кузнецкий на реанимобиле. Спасатель в сознании, говорит, что чувствует себя хорошо.

— Находится он в отделении реанимации и интенсивной терапии. Предварительно выявлено у него общее переохлаждение, отравление продуктами горения и обезвоживание. Проведены необходимые исследования, как инструментальные, так и лабораторные... Пациент в сознании, доступен к продуктивному контакту, — сказал Аделарян в видео, опубликованном официальным телеграм-каналом правительства Кузбасса.

Позже губернатор Кузбасса Сергей Цивилев позвонил Александру Заковряшину в больницу и справился о его самочувствии.

- Я чувствую себя хорошо. Здесь высококвалифицированные врачи, очень внимательный медперсонал. Буквально всего меня обследовали. Не ожидал, что поставят столько диагнозов, - сказал горноспасатель, видео опубликовано в Instgram главы региона.

Александр Заковряшин отметил, что в профессии спасателей случаются форс-мажорные ситуации и «настоящие герои – это те, кто погибли».

Напомним, что ранее погибшими считались шесть спасателей, однако сегодня один из них был найден живым. Его обнаружили во время разведки ситуации и заборе проб внутри шахты. Выживший — помощник командира взвода спасателей Александр Заковряшин. Ему 51 год, на службе с 2011 года.

ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. По последним данным, погиб 51 человек: 46 шахтёров и пять горноспасателей. Пострадали более 40 горняков, в больницах до сих пор находится 38 человек. Также госпитализированы 11 горноспасателей. Возбуждены два уголовных дела. Задержаны пять человек.