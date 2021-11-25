Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после задымления на шахте «Листвяжная»

В шахте остаются 49 человек, девять обнаружены погибшими.

В Кузбассе 25 ноября около 8.35 произошло задымление на шахте «Листвяжная» в Беловском районе. Следком Кузбасса возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ведомстве сообщили, что в аварийном штреке находились 115 горнорабочих, 70 выведены на поверхность, эвакуация продолжается.

В общей сложности на момент ЧП в шахте находились 285 горнорабочих на поверхность вышли уже 237. В Кузбасском центре медицины катастроф сообщили, что в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставили 45 пострадавших. У 41 горняка состояние здоровья оценивается в легкой и средней тяжести. Четверо находятся в тяжелом состоянии. В шахте остаются 49 человек, на 15.05 по местному времени девять обнаружены погибшими.

- По предварительным данным, ряд работников пострадали от отравления дымом, - сообщает Следком по Кузбассу.

В настоящее время спасательные работы продолжаются. В шахте работают 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки, на поверхности 30 единиц техники. Все оставшиеся горняки предположительно находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. Из 40 км участков горных выработок обследовано 18 км. Газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая.

В экстренных службах сообщили, что причиной происшествия стало возгорание угольной пыли. Также опровергли появившиеся ранее сообщения о взрыве в вентиляционном штреке.