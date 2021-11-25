Причиной ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» стало возгорание угольной пыли

После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте.

В Кузбассе 25 ноября в 9.07 по местному времени произошло задымление на шахте «Листвяжная» в Беловском районе. В экстренных службах сообщили, что причиной происшествия стало возгорание угольной пыли. Также опровергли появившиеся ранее сообщения о взрыве в вентиляционном штреке.

- Причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет, - сообщил источник в экстренных службах.

В настоящее время из 285 горняков на поверхность вышли уже 236. Эвакуация продолжается. В Кузбасском центре медицины катастроф сообщили, что в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставили 43 пострадавших. У 41 горняка состояние здоровья оценивается в легкой и средней тяжести. Двое находятся в тяжелом состоянии. Один человек погиб.

На месте работают 11 отделений военизированной горноспасательной части, на подъезде еще семь. Также губернатор Кузбасса возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная». Кроме того, Следственный комитет Кузбасса начал проверку после задымления в горной выработке. Областная прокуратура начала проверку о соблюдении законодательства об охране труда и промышленной безопасности.