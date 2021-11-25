Ростехнадзор получил сигнал о взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

В Кузбассе 25 ноября произошел взрыв в вентиляционном штреке на шахте «Листвяжная». Об этом сообщает Сибирское управление Ростехнадзора.

- В 09.08 (05.08 мск) позвонили, сообщили, что было задымление. Через 15 минут прошло уточнение о том, что был взрыв в вентиляционном штреке №823, и о том, что люди выходят из шахты на поверхность, - отметил источник.

Напомним, что горняки пострадали при задымлении на шахте в Кузбассе. Из шахты вывели 236 горняков, эвакуация продолжается. Число пострадавших при задымлении на шахте возросло до 40 человек. Кроме того, Следком начал проверку после задымления на шахте в Кузбассе. Также глава региона выехал на шахту, где произошло задымление.