Губернатор Кузбасса возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная»

Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная» в Грамотеино, он выехал на место ЧП. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Задымление в шахте «Листвяжная» произошло сегодня в 9:07. По предварительным данным, в шахте находились 285 человек. В данный момент 236 из них выведены на поверхность. Эвакуация продолжается. На месте работают пять отделений военизированной горноспасательной части МЧС России.

Напомним, что на данный момент известно о 40 пострадавших, два из них находятся в тяжелом состоянии. Все они доставлены в медучреждения.