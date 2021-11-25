Один человек погиб в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

КП в Кузбассе

Один горняк погиб в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Грамотеино. Об этом сообщил официальный телеграм-канал губернатора Кузбасса «Цивилев.Live».

По последним данным, пострадали 43 человека, двое находятся в тяжелом состоянии, 41 — в легкой и средней тяжести.

- Один погиб, - сказано в сообщении.

По неофициальной информации, погибшему было 23 года.

Пострадавшие доставлены в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров.

По предварительным данным, в момент задымления в шахте находились 285 человек, 236 человек уже вывели на поверхность. Эвакуация продолжается. На месте работают 11 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС РФ, на подъезде еще 7. На место прибыл губернатор Сергей Цивилев, он возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.