Число погибших на шахте в Кузбассе увеличилось до девяти

КП в Кузбассе

Число погибших при пожаре в кузбасской шахте "Листвяжная" увеличилось до девяти человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

По последним данным, пострадали 45 человек, четыре из них находятся в тяжелом состоянии, остальные — в легкой и средней тяжести. Все горняки госпитализированы в больницы Кемерова и Ленинска-Кузнецкого.

В момент задымления в шахте находились 285 человек, 237 выведены на поверхность. Под землей остаются 49 человек, связи с ними нет.

- Все оставшиеся горняки предположительно находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. Из 40 км участков горных выработок обследовано 18 км. Газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая, - сказано в сообщении.

В шахте работают 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки, на поверхности - 30 единиц техники. Развернуты все имеющиеся спасательные средства в регионе.

Также сообщается, что подготовлены программы помощи пострадавшим.

Напомним, что ЧП произошло на шахте в Грамотеино сегодня утром. На место выехал губернатор Кузбасса, он возглавил штаб по ликвидации последствий аварии. СК РФ возбудил уголовное дело.