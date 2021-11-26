+1 жизнь: спасатель смог сам выбраться из шахты «Листвяжная» спустя сутки после аварии

Найденного везут в больницу. Фото: Светличный Вячеслав.

В Кузбассе 26 ноября в 14.52 по местному времени нашли живого человека в шахте «Листвяжная». Об этом сообщили в администрации правительства региона. Спасатель, пробывший под завалами больше суток, вышел сам. Дальше его вынесли на носилках и отвезли в больницу.

Живым был найден один из пропавших спасателей - 51-летний Александр Заковряшин, помощник командира взвода. Несколько часов назад с ним уже успели проститься.

- Его состояние - средней тяжести. Сейчас вместе с врачами передвигается в Центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий. Там его будут подробно диагностировать. Только по результатам подробной диагностики, мы можем окончательно вернуться к диагнозу его состояния, - отметил губернатор Кузбасса.

Напомним, что в Кузбассе 25 ноября после задымления на шахте «Листвяжная» погибло 46 горняков и шесть спасателей. Ранее звено горноспасателей проводили спасательную операцию на дальнем рубеже и перестало выходить на связь. По последним данным, на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек. Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 63 человек. 13 из них после обследования назначили амбулаторное лечение. Остальных пациентов госпитализировали в четыре стационара городов Кузбасса.

В настоящее время горноспасательные работы возобновили. На шахту прибыли три отделения Военизированной горноспасательной части. Они изолируют участок горных выработок объемом 257 тысяч куб. м, который естественным образом заполнится метаном. Отмечено, что за три дня уровень газа приблизительно повысится до 20% и опасность взрыва снизится. После этого штаб примет решение по дальнейшим поисковым работам в шахте. Отметим, что ранее спасательную операцию на шахте «Листвяжная» приостановили до утра из-за высокого риска взрыва газа.

Кроме того, задержаны три человека после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Отметим, что Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после ЧП. Также после аварии на шахте в Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Вероятной причиной ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» стал взрыв метано-воздушной смеси. Кроме того, в Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим шахтерам. В дни траура на всей территории региона будут приспущены флаги, а также отменены развлекательные мероприятия и передачи.