Пожар в шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября 2021. Главное

25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел пожар.

В четверг, 25 ноября в 9.07 по местному времени (5.07 мск) произошел пожар на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. В единую дежурно-диспетчерскую службу области о нем изначально сообщили, как о задымлении на шахте «Листвяжная» в Беловском районе.

На момент задымления под землей находились 285 человек. В самом штреке, где и находился источник дыма - 115 горнорабочих. Была начата эвакуация горняков. Появилась информация о десяти пострадавших от отравления угарным газом, один из которых был госпитализирован в тяжелом состоянии.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел пожар.

По предварительным данным Сибирского управления Ростехнадзора, причиной задымления стал взрыв в вентиляционном штреке №823. Что привело к взрыву – еще предстоит выяснить.

В 11.33 стало известно, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выехал на шахту «Листвяжная», где возглавил штаб по ликвидации последствий аварии. Число пострадавших увеличилось до 15, пятеро госпитализировано, двое в тяжелом состоянии.

12.00. Прокуратура области начала проверку о соблюдении законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Следственный комитет Кузбасса начал доследственную проверку.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел пожар.

В 12.38 на поверхность вышли уже 236 горняков из 285. Эвакуация продолжается. Количество пострадавших увеличилось до 40 человек, состояние 38 оценивается как легкой или средней тяжести, двое в тяжелом состоянии в доставлены в Ленинск-Кузнецкий центр охраны здоровья шахтеров.

В 13.00, по информации Кузбасского центра медицины катастроф, в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших. 2 — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. 1 человек погиб.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел пожар.

На месте происшествия в шахте «Листвяжная» работают 11 отделений горноспасателей, еще семь – на подъезде.

14.00. Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Появился список пострадавших во время пожара на шахте "Листвяжная". В списке пока 33 фамилии.

На 14.30 49 горняков остаются в шахте. За пять часов с начала эвакуации они не вышли на поверхность, их судьба неизвестна. Предположительно они находятся в двух дальних штреках шахты. Связи с ними нет. К шахте съезжаются родственники горняков. К работе с родными подключаются психологи МЧС.

К 15.00 число погибших во время пожара на шахте увеличилось до девяти человек. Количество пострадавших - до 45. Четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии, 41 - в легком и среднем. Еще два человека вышли на поверхность. Судьба 37 - неизвестна.