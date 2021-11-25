49 горняков остаются в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

48 горняков остаются в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

После пожара на шахте «Листвяжная» в Кузбассе остается неизвестна судьба 48 человек. Спустя пять часов после начала эвакуации они еще не вышли на поверхность. Остается в забое и тело 49-го горняка, о котором уже известно, что он погиб. В данный момент горноспасатели спустились в шахту, сведений от них о найденных живыми или мертвыми шахтеров, пока не поступило.

Напомним, пожар в шахте «Листвяжная в Кузбассе 25 ноября 2021 года начался по данным следкома Кузбасса в 8. 35. В МЧС Кузбасса сигнал о задымлении на шахте «Листвяжная» поступил в 9.07. под землей находились 285 горняков. 236 человек уже вышли на поверхность. Из них 43 человека – пострадали от отравления продуктами горения, причем два шахтера госпитализированы в тяжелом состоянии.

Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".