В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим шахтерам

Губернатор Сергей Цивилев объявил в Кузбассе трехдневный траур по погибшим на шахте «Листвяжная». Распоряжение опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.

- Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Дни с 26 по 28 ноября в Кузбассе будут днями траура, - сказал Сергей Цивилев.

Он также отметил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

В дни траура на всей территории региона будут приспущены флаги, а также отменены развлекательные мероприятия и передачи.

Напомним, что задымление на шахте «Листвяжная» в пгт. Грамотеино Беловского городского округа на глубине 250 метров произошло 25 ноября рано утром. В шахте находилось 285 горнорабочих. Погибли 11 человек. Сейчас под землей остаются 35 горняков. Поисково-спасательная операция на шахте приостановлена из-за высокого риска взрыва газа. В больницы обратились 49 пострадавших, 38 из них госпитализированы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.