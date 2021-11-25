Число погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 11 человек

На момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих.

В Кузбассе 25 ноября на 16.20 по местному времени число погибших при задымлении на шахте «Листвяжная» возросло до 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

По последним данным, на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих на поверхность вышли 239 человек.

-В шахте остаются 46 человек. В больницы доставлены 43 пострадавших. 4 - в тяжелом состоянии, 39 -легкой и средней тяжести, - рассказали в администрации правительства Кузбасса.

В настоящее время спасательные работы продолжаются. В шахте работают 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки, на поверхности 30 единиц техники. Все оставшиеся горняки предположительно находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет.

В экстренных службах сообщили, что причиной происшествия стало возгорание угольной пыли. Также опровергли появившиеся ранее сообщения о взрыве в вентиляционном штреке. Также врио главы МЧС России вылетел в Кузбасс из-за ЧП на шахте «Листвяжная».

Также Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после задымления на шахте «Листвяжная». Генпрокуратура России взяла на особый контроль ситуацию, связанную с происшествием на шахте «Листвяжная». Кроме того, расследование уголовного дела поставлено на контроль.