Врио главы МЧС России вылетает в Кузбасс из-за ЧП на шахте «Листвяжная».

Борт МЧС России вылетает в 16.00 по местному времени в Кузбасс из-за ЧП на шахте «Листвяжная». В министерстве сообщили, что во главе с Врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном в регион прибудут психологи, специалисты-медики и оперативная группа.

На данный момент число погибших в горной выработке выросло до десяти, 46 остаются в шахте. Причиной ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» стало возгорание угольной пыли.

Напомним, что врио главы МЧС проведет заседание по факту о задымлении в кузбасской шахте «Листвяжная». Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после задымления на шахте «Листвяжная».