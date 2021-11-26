Вероятной причиной ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» стал взрыв метано-воздушной смеси

Точные причины установит комиссия. Фото: Светличный Вячеслав.

В Кузбассе 25 ноября в 8.35 по местному времени произошло ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском районе. В администрации правительства региона отметили, что вероятной причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. Ранее экстренных службах сообщили, что ЧП произошло из-за возгорания угольной пыли.

- Вероятная причина аварии - взрыв метано-воздушной смеси. Точные причины установит комиссия, - уточнили в администрации правительства Кузбасса.

В настоящее время горноспасательные работы возобновили. На шахту прибыли три отделения Военизированной горноспасательной части. Они изолируют участок горных выработок объемом 257 тысяч куб. м, который естественным образом заполнится метаном. Отмечено, что за три дня уровень газа приблизительно повысится до 20% и опасность взрыва снизится. После этого штаб примет решение по дальнейшим поисковым работам в шахте. Отметим, что ранее спасательную операцию на шахте «Листвяжная» приостановили до утра из-за высокого риска взрыва газа.

Спасатели в эти трое суток продолжат инертизацию выработок и ликвидацию последствий пожара - пробурят скважину для тушения возможных очагов возгорания в шахте.

Напомним, что в Кузбассе 25 ноября после задымления на шахте «Листвяжная» погибло 46 горняков и шесть спасателей. Ранее звено горноспасателей проводили спасательную операцию на дальнем рубеже и перестало выходить на связь. По последним данным, на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек. В больницах до сих пор находится 38 шахтеров, а также 11 горноспасателей (у одного - черепно-мозговая травма, у десятерых - отравление).

Кроме того, задержаны три человека после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Отметим, что Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после ЧП. Кроме того, в Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим шахтерам. В дни траура на всей территории региона будут приспущены флаги, а также отменены развлекательные мероприятия и передачи.