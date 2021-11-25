Задержаны три человека после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение. Фото: АПК.

Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после ЧП на шахте «Листвяжная». Вечером 25 ноября в рамках расследования были задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбудили по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

- В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате чего произошло газодинамическое явление. Пошло задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись, - отметил Следком по Кузбассу.

Ведомстве рассказали, что в ближайшее время задержанным предъявят обвинение. Сейчас решают вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что в Кузбассе 25 ноября после задымления на шахте «Листвяжная» судьба 35 горняков остается неизвестна. По последним данным, на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек. Погибло 11 шахтеров. Также найдены тела троих горноспасателей, пропавших в ходе ликвидации ЧП.

В настоящее время поисково-спасательные работы на шахте «Листвяжная» в Кузбассе приостановлены до утра. Глава региона сообщил, что идет разработка дальнейшего плана действий. Отметим, что поисково-спасательная операция в шахте, которая началась еще утром, была приостановлена около 18.00 по местному времени (14.00 мск) из-за высокого риска взрыва газа. Концентрация метана там превышает 6%, а оксида углерода - больше 0.25%. Взрыв может привести к еще большим жертвам, в том числе среди спасателей. Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня.

Кроме того, в Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим шахтерам. В дни траура на всей территории региона будут приспущены флаги, а также отменены развлекательные мероприятия и передачи. Также врио главы МЧС России прилетел в Кузбасс из-за ЧП на шахте «Листвяжная». Во главе с Александром Чуприяном в регион прибыли психологи, специалисты-медики и оперативная группа.