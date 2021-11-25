Спасательную операцию на шахте «Листвяжная» в Кузбассе приостановили до утра

Идет разработка дальнейшего плана действий. Фото: АПК.

Поисково-спасательные работы на шахте «Листвяжная» в Кузбассе приостановлены до утра. Глава региона сообщил, что идет разработка дальнейшего плана действий.

-Сейчас работает большая группа специалистов, в том числе московских. План будет разрабатываться на базе оценки обстановки в шахте. Сейчас ждем до утра, анализируем, занимаемся прогнозами, будем сравнивать прогнозные планы с реальной обстановкой и детально корректировать весь план действий. Все, что в наших силах, мы сделаем, - рассказал Сергей Цивилев.

Поисково-спасательная операция в шахте, которая началась еще утром, была приостановлена около 18.00 по местному времени (14.00 мск) из-за высокого риска взрыва газа. Концентрация метана там превышает 6%, а оксида углерода - больше 0.25%. Взрыв может привести к еще большим жертвам, в том числе среди спасателей. Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня.

Губернатор Кузбасс отметил, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана помощь и со стороны Правительства Российской Федерации, правительства Кузбасса, муниципалитета.

Напомним, что в Кузбассе 25 ноября после задымления на шахте «Листвяжная» судьба 35 горняков остается неизвестна. По последним данным, на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек. Погибло 11 шахтеров. Также найдены тела троих горноспасателей, пропавших в ходе ликвидации ЧП.

Кроме того, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. В ведомстве отметили, что ряд работников пострадали от отравления дымом. Также Генпрокурор РФ поручил проверить все шахты Кузбасса после ЧП на «Листвяжной». Для проверки охраны труда и безопасности на шахтах привлекут Ростехнадзор и МЧС.

В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим шахтерам. В дни траура на всей территории региона будут приспущены флаги, а также отменены развлекательные мероприятия и передачи. Также врио главы МЧС России прилетел в Кузбасс из-за ЧП на шахте «Листвяжная». Во главе с Александром Чуприяном в регион прибыли психологи, специалисты-медики и оперативная группа.