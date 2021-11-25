Генпрокурор РФ поручил проверить все шахты Кузбасса после ЧП на «Листвяжной».

Происшествие на шахте «Листвяжная» в Кузбассе находится на особом контроле Генпрокурора РФ Игоря Краснова. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что по поручению Генпрокурора РФ на место ЧП выехал выехал его заместитель Дмитрий Демешин.

- С целью координации работы правоохранительных органов и органов контроля по оказанию помощи работникам шахты, ликвидации последствий задымления и установлению причин произошедшего, - отметили в

Отмечено, что Дмитрий Демешин отправился в Кузбасс с целью координация работы правоохранительных органов и органов контроля по оказанию помощи горнякам. А также, в ликвидации последствий задымления и установлению причин аварии.

Также Игорь Краснов поручил проверить исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах Кузбасса с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС. Кроме того, что на месте ЧП также находятся прокурор Кемеровской области и его заместитель.

Напомним, что по последним данным, число погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 11 человек. В больницы обратились 49 пострадавших. На момент задымления в шахте находились 285 горнорабочих на поверхность вышли 239 человек.