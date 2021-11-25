Найдены тела троих горноспасателей, пропавших в ходе ликвидации ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Поисково-спасательная операция в шахте, которая началась еще утром, была приостановлена. Фото: АПК.

В Кузбассе 25 ноября в шахте «Листвяжная» обнаружены тела троих пропавших горноспасателей. По некоторым данным, погибшим не хватило кислорода в баллонах. Об этом сообщает источник в экстренных службах. Ранее звено горноспасателей проводили спасательную операцию на дальнем рубеже и перестало выходить на связь.

В настоящее время поисково-спасательная операция в шахте, которая началась еще утром, была приостановлена около 18.00 по местному времени (14.00 мск) из-за высокого риска взрыва газа. Концентрация метана там превышает 6%, а оксида углерода - больше 0.25%. Взрыв может привести к еще большим жертвам, в том числе среди спасателей. Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня. Также в экстренных службах сообщили, что причиной происшествия стало возгорание угольной пыли.

Напомним, что в Кузбассе 25 ноября после задымления на шахте «Листвяжная» судьба 35 горняков остается неизвестна. По последним данным, на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек. Погибло 11 горняков. Общее число погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» выросло до 14 человек.