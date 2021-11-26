Кузбасские власти подтвердили гибель 52 человек на шахте «Листвяжная»

Фото: пресс-служба АПК

Кузбасские власти подтвердили гибель 46 горняков на шахте «Листвяжная» и шестерых спасателей. Таким образом общее число жертв трагедии составило 52 человека, сообщили губернатор Сергей Цивилев и командир Кемеровского ВГСО Юрий Ше.

- В той атмосфере газовой, которая сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным, - сказал журналистам Юрий Ше.

Губернатор подчеркнул, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь из федерального, областного и местного бюджетов, а также от предприятия.

Напомним, что сигнал о задымления на шахте «Листвяжная» в Беловском районе поступил утром в четверг. Под землей находились 285 горняков, 239 из них эвакуировались. 46 человек не успели выйти из шахты. Кроме того, во время поисковых работ погибло звено из шести горноспасателей.

В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим шахтерам. Возбуждено уголовное дело. Задержаны три человека.