Семьи погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе дополнительно получат по два миллиона рублей

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Семьи шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная» в Беловском районе, получат дополнительно по два миллиона рублей. Об этом сообщили в холдинге СДС, в состав которого входит шахта.

- Семьи погибших получат по 2 миллиона рублей сверх выплат, предусмотренных законодательством, дополнительные выплаты получат и пострадавшие, - рассказали в СДС.

Компания также выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших горняков.

Ранее губернатор Кузбасса сообщил, что программы по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших подготовлены.

Напомним, что задымление на шахте «Листвяжная» в пгт. Грамотеино произошло утром 25 ноября. Под землей находились 285 горнорабочих. На поверхность выведено 239 человек. По предварительным данным, число погибших составило 52 человека, включая шестерых горноспасателей, связь с которыми прервалась при проведении поисково-спасательных работ. В Кузбассе с 26 по 28 ноября объявлен траур.