Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 63 человек

Все пациенты были доставлены с комбинированными поражениями. Фото: Светличный Вячеслав.

В Кузбассе на 10.00 по местному времени число пострадавших после ЧП на шахте «Листвяжная» выросло до 63 человек. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Кузбасса Виталий Херасков.

- Обратившихся за медицинской помощью после ЧС на шахте «Листвяжная» у нас 63 человека. 13 из них после обследования назначено амбулаторное лечение. Остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара городов Кузбасса, - отметил замминистра.

Пострадавших госпитализировали в стабильном состоянии в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, в филиал областного кардиоцентра в Новокузнецке, в больницу скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского в Кемерове и ГБ № 8 в Белове.

- Все пациенты были доставлены с комбинированными поражениями. Основная проблема, которая вызвала нарушение витальной функции, - это отравление продуктами горения и окисью углерода, - сообщил Виталий Херасков.

В настоящее время горноспасательные работы возобновили. На шахту прибыли три отделения Военизированной горноспасательной части. Они изолируют участок горных выработок объемом 257 тысяч куб. м, который естественным образом заполнится метаном. Отмечено, что за три дня уровень газа приблизительно повысится до 20% и опасность взрыва снизится. После этого штаб примет решение по дальнейшим поисковым работам в шахте. Отметим, что ранее спасательную операцию на шахте «Листвяжная» приостановили до утра из-за высокого риска взрыва газа.

Напомним, что в Кузбассе 25 ноября после задымления на шахте «Листвяжная» погибло 46 горняков и шесть спасателей. Ранее звено горноспасателей проводили спасательную операцию на дальнем рубеже и перестало выходить на связь. По последним данным, на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек.

Кроме того, задержаны три человека после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Отметим, что Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после ЧП. Вероятной причиной ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» стал взрыв метано-воздушной смеси. Кроме того, в Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим шахтерам. В дни траура на всей территории региона будут приспущены флаги, а также отменены развлекательные мероприятия и передачи.