После аварии на шахте в Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора

КП в Кузбассе

В Кузбассе после аварии на шахте «Листвяжная», унесшей жизни 52 человек, возбудили уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Об этом сообщили в СК РФ.

- Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), - сказано в сообщении.

Следователи выяснили, что в ноябре этого года инспекторы составили акты о проверке штрека без фактической его проверки.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас допрашиваются свидетели, проходят обыски.

Напомним, что задымление на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошло утром 25 ноября. Под землей находились 285 горняков, 239 из них эвакуировались. Общее количество погибших составило 52 человека: 46 шахтеров и 6 горноспасателей. В Кузбассе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По делу задержаны три человека.