Список пропавших и погибших горняков при пожаре в шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября 2021 года

На поверхность вышли 239 человек.

В Кузбассе 25 ноября после задымления на шахте «Листвяжная» судьба 35 горняков остается неизвестна. По последним данным, на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек. Число погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 11 человек.

В настоящее время поисково-спасательная операция на шахте приостановлена из-за высокого риска взрыва газа. Концентрация метана там превышает 6%, а оксида углерода - больше 0.25%. Взрыв может привести к еще большим жертвам, в том числе среди спасателей. Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня. Также в экстренных службах сообщили, что причиной происшествия стало возгорание угольной пыли.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. В ведомстве отметили, что ряд работников пострадали от отравления дымом. Также Генпрокурор РФ поручил проверить все шахты Кузбасса после ЧП на «Листвяжной». Для проверки охраны труда и безопасности на шахтах привлекут Ростехнадзор и МЧС.

Однако публикуем предварительный список пропавших и погибших 46 горняков:

Парфенов Анатолий Викторович 04.05.1979

Тимофеев Виталий Сергеевич 22.03.1976

Левченко Владимир Александрович 15.04.1971

Усольцев Сергей Васильевич 19.05.1968

Пиялкин Борис Дмитриевич 30.08.1966

Спиридонов Алексей Владимирович 19.03.1973

Самчинский Евгений Юрьевич 25.06.1979

Небеснюк Анатолий Петрович 19.08.1977

Гришин Владислав Геннадьевич 09.12.1988

Маликов Денис Сергеевич 22.04.1988

Дементьев Сергей Геннадьевич 16.09.1973

Ковалев Олег Федорович 25.081996

Тявлин Алексей Анатольевич 27.08.1985

Жалнин Евгений Борисович 03.08.1989

Головнин Максим Сергеевич 20.10.1994

Донской Константин Викторович 06.03.1985

Гуляев Александр Евгеньевич 08.09.1971

Кигигечев Юрий Сергеевич 30.05.1980

Ерлин Александр Викторович 09.06.1979

Дынин Валерий Валерьевич 19.05.1985

Белошкурский Геннадий Степанович 27.07.1973

Мавельянов Евгений Борисович 02.11.1973

Чувашов Андрей Викторович 02.03.1981

Трофимов Антон Игоревич 30.03.1986

Петров Александр Викторович 11.07.1986

Евсеев Вячеслав Александрович 15.02.1982

Ролин Сергей Дмитриевич 23.04.1974

Митраков Андрей Викторович 24.08.1980

Некрасов Евгений Николаевич 18.01.1982

Сидоров Владимир Вениаминович 04.10.1978

Боровиков Виталий Александрович 20.09.1973

Туманов Петр Сергеевич 27.05.1986

Суворов Вячеслав Викторович 29.11.1982

Бараев Иван Дмитриевич 04.02.1995

Ганичев Александр Сергеевич 07.08.1993

Фондеранцев Сергей Дмитриевич 14.10.1994

Редько К.А.

Титаев С.А.

Лысенко М.В.

Капленко А.Г.

Коновалов Ю.А.

Клемин А.А.

Лининенко О.Д.

Путий К.Ю.

Бедарев В.В. 26.08.1969

Булякаев К.М.

Кроме того, в Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим шахтерам. В дни траура на всей территории региона будут приспущены флаги, а также отменены развлекательные мероприятия и передачи. Врио главы МЧС России вылетел в Кузбасс из-за ЧП на шахте «Листвяжная». Во главе с Александром Чуприяном в регион прибыли психологи, специалисты-медики и оперативная группа.