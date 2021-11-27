Уволенный мэр кузбасского города объяснился за банкет

Вячеслав Старченко официально пробыл в должности мэра всего сутки. Фото: соцсети.

26 ноября глава Прокопьевска был отправлен в отставку губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым за участие в праздновании в кафе по случаю своего назначения, совпавшего с днем взрыва на шахте «Листвяжная». Цивилев в своём телеграм-канале сообщил, что Вячеслав Старченко устроил вечеринку, несмотря на объявленный траур по жертвам «Листвяжной».

Экс-глава, проведший в своей должности формально всего один день, 25 ноября, назвал видео, из-за которого погорел, фейком и заявил, что его ни на каком банкете не былы, и на видео с застолья он отсутствует.

- Во-первых я ничего не праздновал, где вы меня там видите? Как я могу что-то праздновать, когда такая трагедия? Морально чувствую несправедливость!, - заявил экс-мэр. В то же время он отметил, что оспаривать решение губернатора не будет.

На выложенном в сети видео Старченко действительно нет, не видел его в кафе и автор ролика.