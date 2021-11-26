Главу кузбасского города отправили в отставку из-за банкета во время траура по погибшим на «Листвяжной»

Вячеслав Старченко официально пробыл мэром всего один день. Фото: личная instagram-страница.

В Кузбассе отправлен в отставку глава города Прокопьевска. Событие не рядовое, ведь Вячеслав Старченко стал самым быстрым мэром в истории Кузбасса, да и, пожалуй, всей России: градоначальником его избрали только 13 ноября, а вступил он в свою должность и вовсе только накануне — 25 ноября.

Скоропалительная отставка чиновника связана с проведенным им банкетом.

Если торжественное вступление Старченко в должность с песнями и танцами в день, когда случилась авария на шахте «Листвяжная» еще можно было понять и простить: накануне еще сохранялась надежда на спасение людей, то вот тот факт, что новоиспеченный мэр не стал отменять банкет, запланированный на 26 ноября, несмотря на объявленный траур по погибшим, и отпраздновал событие, губернатор Кузбасса не стерпел. И Вячеслава Старченко отправили в отставку сразу после гуляния.

- Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать, - пояснил Сергей Цивилев свое решение.

Напомним, авария на шахте «Листвяжная» 25 ноября 2021 года унесла жизни 51 человека - 46 горняков и пяти горноспасателей. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв метано-воздушной смеси. Авария на «Листвяжной» стала самой крупной в Кемеровской области за последние 11 лет. С 26 по 28 ноября в Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим.