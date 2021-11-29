«Выжить они не могли»: эксперт рассказал, почему горняков «Листвяжной», оставшихся под землей признали погибшими

В шахту начали закачивать азот и хладон для снижения риска взрыва. Фото: пресс-служба АПК.

В воскресенье, 28 ноября, горноспасатели начали закачивать в шахту азот и хладон, чтобы снизить вероятность повторного взрыва и возобновить поисковую операцию. И сразу же в социальных сетях появились комментарии, что людей, оставшихся под землей, лишили последнего шанса выжить.

«Кп» -Кемерово» попросила эксперта - ветерана угледобывающей отрасли Виктора Бунина оценить, какова вероятность, что к исходу четвертых суток в шахте могут оставаться выжившие.

Ответ специалиста однозначен: шансов у горняков не было.

- Метан в шахте есть везде, в разных концентрациях, поэтому очень часто первый взрыв, создавая ударную волну, вызывает последующие взрывы при ее передвижении. Судя по тому, что выработки в шахте разрушены, значит там рвануло в нескольких местах, как по цепочке. Людей могло убить сразу ударной волной. Если каким-то образом, человек миновал эту ударную волну, то в дальнейшем атмосферы-то нет. СО (окись углерода) - ядовитый газ, и там достаточно три вздоха сделать и больше ты не жилец. А есть у тебя самоспасатель под рукой, успеешь, ли ты его включить? Насколько его хватит? Это горноспасателю очень повезло, что он попал в незагазованное пространство и вышел по свежей струе. Но он и был в другом месте, не возле эпицентра. Даже если еще кому-то так повезло, дождаться разборов завалов он бы не смог: в шахте очень холодно, погиб бы от переохлаждения.

Поэтому, как ни тяжело, но выжить там никто не мог.

Напомним, в результате взрыва метано-воздушной смеси на шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября 2021 года погиб 51 человек: 46 горняков и пять бойцов ВГСЧ, еще 92 человека - пострадали, среди них 35 горноспасателей.