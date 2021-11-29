Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-9°
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 ноября 2021 11:28

«Выжить они не могли»: эксперт рассказал, почему горняков «Листвяжной», оставшихся под землей признали погибшими

По словам специалиста, шахтеры умерли если не от взрыва, то от отравления или переохлаждения
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В шахту начали закачивать азот и хладон для снижения риска взрыва. Фото: пресс-служба АПК.

В шахту начали закачивать азот и хладон для снижения риска взрыва. Фото: пресс-служба АПК.

В воскресенье, 28 ноября, горноспасатели начали закачивать в шахту азот и хладон, чтобы снизить вероятность повторного взрыва и возобновить поисковую операцию. И сразу же в социальных сетях появились комментарии, что людей, оставшихся под землей, лишили последнего шанса выжить.

«Кп» -Кемерово» попросила эксперта - ветерана угледобывающей отрасли Виктора Бунина оценить, какова вероятность, что к исходу четвертых суток в шахте могут оставаться выжившие.

Ответ специалиста однозначен: шансов у горняков не было.

- Метан в шахте есть везде, в разных концентрациях, поэтому очень часто первый взрыв, создавая ударную волну, вызывает последующие взрывы при ее передвижении. Судя по тому, что выработки в шахте разрушены, значит там рвануло в нескольких местах, как по цепочке. Людей могло убить сразу ударной волной. Если каким-то образом, человек миновал эту ударную волну, то в дальнейшем атмосферы-то нет. СО (окись углерода) - ядовитый газ, и там достаточно три вздоха сделать и больше ты не жилец. А есть у тебя самоспасатель под рукой, успеешь, ли ты его включить? Насколько его хватит? Это горноспасателю очень повезло, что он попал в незагазованное пространство и вышел по свежей струе. Но он и был в другом месте, не возле эпицентра. Даже если еще кому-то так повезло, дождаться разборов завалов он бы не смог: в шахте очень холодно, погиб бы от переохлаждения.

Поэтому, как ни тяжело, но выжить там никто не мог.

Напомним, в результате взрыва метано-воздушной смеси на шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября 2021 года погиб 51 человек: 46 горняков и пять бойцов ВГСЧ, еще 92 человека - пострадали, среди них 35 горноспасателей.

ЧППроисшествия: ЧПТрагедия на шахте Листвяжная в Кемеровской области 25 ноября 2021