Следком возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson R66, летевшего из Кузбасса

Вертолет обнаружили в районе озера Каракуль Республики Хакасия. Фото с места событий.

Уголовное дело возбудили после крушения вертолета Robinson R66, который летел из Кузбасса. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России рассказали, что дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Так 10 декабря текущего года около 12.00 местного времени вертолет Robinson R66 вылетел с территории Новокузнецка в Республику Алтай. После часа полета воздушное судно не вышло на связь, через некоторое время на территории Республики Хакасия сработал аварийный радиомаяк вертолета.

Вертолет обнаружили в районе озера Каракуль Республики Хакасия. На борту был только командир воздушного судна, он погиб. Следственная группа готовится к выезду на место происшествия. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также, проверку организовала Новокузнецкая транспортная прокуратура. На место происшествия выехал представитель ведомства.

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