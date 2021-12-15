Задержано руководство холдинга СДС, которому принадлежит шахта «Листвяжная» в Кузбассе

Следком России продолжает расследование уголовного дела о трагедии на шахте «Листвяжная». Фото: Светличный Вячеслав.

Следком России продолжает расследование уголовного дела о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, которая повлекла гибель 51 человека. Следователи центрального аппарата задержали еще четверых человек. Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС» Михаил Федяев, генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» лица Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов.

- В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие», - сообщает Следком России.

В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что задержанный Михаил Федяев входит в топ-200 богатейших россиян. В 2020 году состояние Федяева оценивалось Forbes в 550 миллионов долларов. Его старший сын Павел Федяев в 2011 году был избран депутатом в Госдуму от партии «Единая Россия». На сайте компании «СДС» сообщается, что Михаил Федяев придает большое значение благотворительной и общественной деятельности, возводит храмовые комплексы и часовни в Кемеровской области и Алтайском крае.

Кроме того, 2 декабря в ходе совещания о ситуации на шахте «Листвяжная» с президентом Владимиром Путиным глава холдинга «СДС» Михаил Федяев и руководитель «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев заявили, что готовы понести наказание за случившееся.Отвечая на вопрос Владимира Путина о том, следит ли совет директоров за безопасностью или только деньги считает, Федяев заявил, что не знал о нарушениях на «Листвяжной».

Также накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл с рабочей поездкой в Кузбасс на шахту «Листвяжная». Он уточнил, что следствие восстановит всю цепочку событий и причины, которые привели к трагедии.

Напомним, что в Кузбассе 25 ноября после аварии на шахте «Листвяжная» погибло 46 горняков и пять спасателей. На момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек. Также представитель шахты «Листвяжная» в Кузбассе ответил на слова горняков о заклеенных датчиках. Он заявил, что газоанализаторы шахтеров невозможно вскрыть.

Кроме того, задержаны три человека после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Отметим, что Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после ЧП. Также после аварии на шахте в Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Кроме того, никто из фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» не признал вину. Вероятной причиной ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» стал взрыв метано-воздушной смеси. «Комсомолка» соболезнует родным и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты «Листвяжная».