Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-15°
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 декабря 2021 11:02

Глава Следкома России прибыл в Кузбасс на шахту «Листвяжная»

Александр Бастрыкин планирует провести оперативное совещание
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Глава Следкома России прибыл в Кузбасс на шахту «Листвяжная».

Глава Следкома России прибыл в Кузбасс на шахту «Листвяжная».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбасс 14 декабря прибыл председатель СК РФ Александр Бастрыкин на шахту «Листвяжная», где 25 ноября произошло ЧП, в результате которого погиб 51 человек. Сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Глава ведомства планирует провести оперативное совещание со следственной группой, которая продолжает работать на месте трагедии. Также Александр Бастрыкин встретиться с пострадавшими и родственниками погибших.

Добавили, что председатель СК РФ почтил память погибших, возложив цветы к стихийному мемориалу.

Напомним, что в Кузбассе 13 декабря подняли тело последнего погибшего в шахте «Листвяжная». В настоящее время горноспасатели завершили поисковые работы.