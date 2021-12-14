Глава Следкома России прибыл в Кузбасс на шахту «Листвяжная». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбасс 14 декабря прибыл председатель СК РФ Александр Бастрыкин на шахту «Листвяжная», где 25 ноября произошло ЧП, в результате которого погиб 51 человек. Сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Глава ведомства планирует провести оперативное совещание со следственной группой, которая продолжает работать на месте трагедии. Также Александр Бастрыкин встретиться с пострадавшими и родственниками погибших.

Добавили, что председатель СК РФ почтил память погибших, возложив цветы к стихийному мемориалу.

Напомним, что в Кузбассе 13 декабря подняли тело последнего погибшего в шахте «Листвяжная». В настоящее время горноспасатели завершили поисковые работы.