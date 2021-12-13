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Происшествия13 декабря 2021 3:49

В Кузбассе спасатели во время поисков в шахте «Листвяжная» прошли 41 километр

Поисковые работы завершены
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Фото: Светличный Вячеслав.

Фото: Светличный Вячеслав.

В Кузбассе 13 декабря подняли тело последнего погибшего в шахте «Листвяжная». В настоящее время горноспасатели завершили поисковые работы. В ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что за время выполнения поисково-спасательных работ проверили 41 километр горных выработок аварийного участка шахты.

Также в ведомстве рассказали, что подавали газообразный азот, хладон и углекислый газ по скважинам в горные выработки шахты для создания безопасных условий во время спасательных работ.

Более 20 тысяч кубометров воды откачали из подтопленных частей горных выработок. Отмечено, что продолжатся работы по восстановлению доаварийного режима проветривания горных выработок шахты.