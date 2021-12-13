Спасатели нашли тело последнего погибшего горняка на шахте «Листвяжная»

Фото: Вячеслав СВЕТЛИЧНЫЙ

Горноспасатели нашли тело последнего погибшего шахтера на шахте «Листвяжная», где 25 ноября произошел взрыв. Об этом сообщил телеграм-канал губернатора Кузбасса утром 13 декабря.

- Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте «Листвяжная», - говорится в сообщении.

Напомним, авария в Беловском районе произошла 25 ноября. В момент взрыва под землей было 285 горняков, большинство из них вышли на поверхность. В шахте погибли 45 горняков и 5 спасателей. Поисково-спасательная операция осложнялась наличием метана под землей. 50 тел были подняты на поверхность к 8 декабря, а тело последнего погибшего спасатели не могли обнаружить. Было начато повторное обследование горных выработок шахты.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибших, и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты.