Губернатор Кузбасса рассказал о ЧП на шахте имени Рубана

Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал журналистам о произошедшем на шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком. Глава региона сейчас находится на месте ЧП.

По его словам, вчера в 12.20 на одном их участков горных выработок было зафиксировано незначительное превышение температуры: 22 градуса вместо нормативных 17 градуса. Спустя час - в 13.35 - поступила информация о превышении предельно допустимой концентрации газа СО2. Специалисты начали мониторинг обстановки на участке.

- В 21.01 горнякам, находившимся в забое, дали команду выходить на поверхность. Параллельно были вызваны сотрудники ВГЧС. Под землей в тот момент находились 128 человек. Все шахтеры сами вышли на поверхность. Самоспасатели никому не понадобились, - рассказал глава региона.

Горноспасатели прибыли на шахту спустя 20 минут после сообщения о ЧП.

Фото: Серргей Цивилев / Instsgram

Сейчас предприятие не работает.

Напомним, что ранее в пресс-службе компании «СУЭК-Кузбасс» заявили, что открытого огня в шахте не было, произошло самонагревание пласта.