Суд установил вину экс-главы Госстройнадзора по делу о «Зимней вишне»

Фото из зала суда

Суд в Кемерове установил вину экс-руководителя Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой и директора строительной компании «ИСК «Ресурс», которая занималась реконструкцией здания торгового центра, Никиты Чередниченко. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Комсомолки».

Сегодня кемеровский Центральный районный суд рассматривает дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», унесшем жизни 60 человек.

По словам судьи, Комкова «совершила злоупотребление должностными полномочиями».

Напомним, что Танзили Комковой вменяют то, она при участии своего сына и Чередниченко получила 7 миллионов рублей от застройщика ТЦ «Зимняя вишня». За взятку Комкова не привлекала компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания под ТРЦ без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Деньги были перечислены в ООО «ИСК «Ресурс» с марта 2013 года по март 2014 по поддельному договору на проектирование. В последующем сообщники их обналичили. Также Комкову обвиняли в легализации полученных денег, но, так как данное преступление относится к категории средней тяжести, его срок давности истек, и наказывать за него ее уже не будут.

Никита Чередниченко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.