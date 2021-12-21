Двое пострадавших в тройном ДТП с губернатором Кузбасса находятся в больнице

Сергей Цивилев в аварии не пострадал. Фото: пресс-служба АПК.

Появились подробности аварии с участием губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, произошедшей утром вторника, 21 декабря, близ поселка Карагайла Прокопьевского района.

Как рассказали в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, на этом участке - 137 километре трассы Кемерово-Новокузнецк менее чем за час произошло сразу три ДТП.

Первыми - в 08.10 - столкнулись два большегрузных автомобиля Hino. В 08.45, двигавшийся по трассе водитель еще одного большегруза – марки MAN, увидев ДТП, начал тормозить, чтобы не врезаться в стоящие фуры, и в него влетел кроссовер Renault Duster, водитель которого проигнорировал правило о соблюдении безопасной дистанции.

Участниками тройного ДТП стали три фуры, два легковых автомобиля и микроавтобус губернатора. Фото: кадр видео.

Машина Сергея Цивилева стала участником уже третьего ДТП, произошедшего в 8.55. В микроавтобус Mercedes-Benz, в котором ехал губернатор, врезался автомобиль Toyota Сorolla Axio. Водитель «японки», пытаясь объехать место двойного ДТП, утратил контроль над машиной и врезался в дорожное ограждение. А отлетев от него, авто столкнулось с микроавтобусом главы региона, который двигался в попутном направлении. Затем Toyota наехала на фуру Hino, стоявшую на обочине дороги.

В результате ДТП пострадали два человека – водители легковых автомобилей. 1967 и 1980 годов рождения. Оба были госпитализированы, по словам представителя регионального центра медицины катастроф, врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

На одном участке трассы Кемерово-Новокузнецк произошли сразу три аварии. Фото: кадр видео

Губернатор Кузбасса и его водитель в аварии не пострадали. ДТП произошло, когда Сергей Цивилев направлялся в Прокопьевск, где он должен был встретиться с родственниками горняков, погибших на шахте «Листвяжная» 25 ноября 2021 года. Поэтому после осмотра медиков глава региона продолжил свой путь на машине сопровождения.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Добавим, что утром 21 декабря в Кузбассе отмечались сложные погодные условия: шел мокрый снег, а на дорогах бфли зафиксированы метель и гололедица.